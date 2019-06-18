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Арест Мишеля Платини: у экс-президента УЕФА сделали заявление

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Бывший президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель Платини отверг любые обвинения в коррупции во время выборов хозяина ЧМ-2022.

Об этом говорится в заявлении службы по связям с общественностью легендарного француза. В частности сообщается, что Платини действительно был допрошен после взятия под стражу утром 18 июня, пишет AP. Он абсолютно уверен в своей невиновности и ему не в чем себя упрекать.

"Мишель Платини выражает свое мнение спокойно и точно, отвечая на все вопросы, в том числе об условиях присуждения Франции права на проведение Евро-2016. Он дал полезные объяснения", – говорится в заявлении.

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Мишель Платини

Мишель Платини

Как сообщал OBOZREVATEL, вместе с Мишелем Платини была взята под стражу Софи Дион, которая занимала должность советника экс-президента Франции Николя Саркози.

Предполагается, что Катар получил право на проведение чемпионата мира после вмешательства Саркози и его администрации.

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Тема
Коррупция в ФИФА
Персона
Мишель Платини
Теги
ФИФАУЕФА
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