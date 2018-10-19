Арест Мамаева и Кокорина: суд принял новое решение

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжат пребывать в Бутырской тюрьме. Московский городской суд отклонил апелляции защиты игроков, которые были взяты под стражу после того, как утром 8 октября избили двух чиновников Минпромторга РФ и водителя одной из ведущих Первого канала.

Во вторник, 18 октября, футболистам были выдвинуты обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Адвокаты спортсменов подали апелляцию на это решение, а также оспорили содержание их в СИЗО. Защита Кокорина и Мамаева просила суд перевести игроков "Зенита" и "Краснодара" под домашний арест, но решение было оставлено в силе, сообщает "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, в деле Павла Мамаева и Александра Кокорина появились отягощающие обстоятельства. Футболистам грозит тюремный срок до 7 лет.