МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Арест Мамаева и Кокорина: суд принял новое решение

5.9тЧитать материал на украинском

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжат пребывать в Бутырской тюрьме. Московский городской суд отклонил апелляции защиты игроков, которые были взяты под стражу после того, как утром 8 октября избили двух чиновников Минпромторга РФ и водителя одной из ведущих Первого канала.

Во вторник, 18 октября, футболистам были выдвинуты обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Адвокаты спортсменов подали апелляцию на это решение, а также оспорили содержание их в СИЗО. Защита Кокорина и Мамаева просила суд перевести игроков "Зенита" и "Краснодара" под домашний арест, но решение было оставлено в силе, сообщает "Спорт-Экспресс".

Новости
''Всему виной - стулья'': Кокорин и Мамаев дали первое интервью в СИЗО

Арест Мамаева и Кокорина: суд принял новое решение

Как сообщал OBOZREVATEL, в деле Павла Мамаева и Александра Кокорина появились отягощающие обстоятельства. Футболистам грозит тюремный срок до 7 лет.

Персоны
Павел МамаевАлександр Кокорин
Объекты
ФК ЗенитФК Краснодар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
9
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги