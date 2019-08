Арбитра увезли в скорой: в матче Лиги Европы вспыхнул грандиозный скандал — видео

Футбольный арбитр Арнольд Хантер из Северной Ирландии стал жертвой ультрас во время матча квалификации Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом".

Поединок проходил в Крайове, где команды, как и в первой встрече, не смогли распечатать ворота друг друга. На последней минуте овертайма в штрафной площадке гостей после розыгрыша углового вспыхнула массовая драка между футболистами.

В один из моментов кто-то из ультрас бросил на поле петарду, которая угодила прямо в голову Хантеру. Арбитру потребовалась медицинская помощь и он не смог продолжить встречу.

BREAKING: Here's the video of the crazy incidents in Craiova, where Northern Irish ref Hunter was hit in the head by a lighter, after a flare exploded right next to him. He went off injured. Game was seconds away from getting called off, but the local police couldn't... pic.twitter.com/gpW0RAzh6k