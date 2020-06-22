Арбитра матча "Заря" – "Динамо" отстранили от судейства

Главного арбитра матча 26-го тура украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Динамо" Николая Балакина надолго отстранили от судейства из-за многочисленных ошибок во время поединка.

“После матча "Заря" – "Динамо" мы говорили о Балакине, задавали, по сути, вопросы в пустоту. Если вы знаете, Балакин надолго отправляется в отпуск. Не знаю, это можно назвать многомесячным карантином. Глава комитета арбитров Лучано Лучи считает, что Балакин совершил массу грубейших ошибок в матче "Заря" – "Динамо", поэтому Балакин отправляется отдыхать. Он надолго отстранен от судейства в матчах”, – рассказал генеральный директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов в ефире программы "Великий футбол".

Напомним, что поединок между "Зарей" и "Динамо" закончился волевой победой киевского клуба со счетом 3:1. Самым спорным моментом матча стал эпизод с неназначенным пенальти после попадания мяча в руку защитнику гостей Денису Попову.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня, 22 июня, столичная команда проведет домашний матч против "Колоса" в рамках 27-го тура УПЛ. Стало известно, где можно будет посмотреть игру в режиме реального времени.