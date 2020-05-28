Звездный нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд временно выбыл из игры, столкнувшись с главным арбитром матча чемпионата Германии против "Баварии".

Как сообщает издание ESPN, футболист получил травму в моменте, который не попал в объективы телекамер, и был заменен за 20 минут до конца основного времени. Как оказалось, в одном из эпизодов он врезался в судью и повредил колено.

Эрлинг Холанд

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр заявил, что травма не является серьезной, однако норвежец рискует пропустить следующий матч команды против "Падерборна". Он перешел в состав дортмундского клуба этой зимой, отличившись 13 голами в 14 поединках во всех турнирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер берлинской "Герты" Руне Ярстейн допустил нелепую ошибку в матче своей команды против "РБ Лейпцига".