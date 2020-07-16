Арбитр, которого избили после матча Первой лиги, указал на президента одной из команд

Главный арбитр матча Первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем", который был избит в судейской комнате после игры, Юрий Иванов написал в рапорте, что он стал жертвой рукоприкладства со стороны президента хозяев Олега Собуцкого.

Как сообщает издание Footboom, у Иванова травмирован нос, есть и другие повреждения. Также отмечается, что арбитр снял побои не в Волочиске, а в Киеве, поскольку президент "Агробизнеса" является влиятельным человеком в Хмельницкой области. Ожидается, что по факту инцидента может быть возбуждено дело.

Напомним, что Собуцкий также является вице-президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ), и его может ждать максимально суровое наказание – вплоть до пожизненного отстранения от футбольной деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собуцкий прокомментировал информацию об избиении судьи Иванова, заявив, что, наоборот, сдерживал разъяренных болельщиков, которые хотели сделать из бригады арбитров "кучу мяса".