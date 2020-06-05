Арбитр ФИФА Андрис Трейманис показал темнокожему футболисту красную карточку и средний палец

Михаил Морозов Футбол 12:35, 5.06.2020

Латвийский арбитр ФИФА Андрис Трейманис показал красную карточку и средний палец темнокожему футболисту РФС "Рига" Седрику Куадио во время товарищеского матча и чуть не попал в международный скандал.

"После матча я получил множество телефонных звонков и требований объяснить свое поведение. В этой ситуации футболист показал сопернику средний палец, за что был удален с поля. Сначала он не понял, за что я его наказал, поэтому я был вынужден продемонстрировать этот жест. Не нужно выдергивать одну деталь из контекста, нужно смотреть весь эпизод", – цитирует слова Трейманиса издание Sportas.lt.

Андрису Трейманису пришлось объяснять свое поведение

Отметим, что агрессивная реакция на действия арбитра была вызвана скандальным убийством афроамериканца Джорджа Флойда в США, в результате которого во многих штатах страны начались массовые беспорядки.

Как сообщал OBOZREVATEL, словенский арбитр ФИФА Златко Винчич, судивший ранее матчи "Шахтера" и "Динамо", был арестован по обвинениям в незаконном хранении оружия и распространении наркотиков.

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