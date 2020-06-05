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5 июня • обновлено в 12:48
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Арбитр ФИФА Андрис Трейманис показал темнокожему футболисту красную карточку и средний палец

1.4т
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Латвийский арбитр ФИФА Андрис Трейманис показал красную карточку и средний палец темнокожему футболисту РФС "Рига" Седрику Куадио во время товарищеского матча и чуть не попал в международный скандал.

"После матча я получил множество телефонных звонков и требований объяснить свое поведение. В этой ситуации футболист показал сопернику средний палец, за что был удален с поля. Сначала он не понял, за что я его наказал, поэтому я был вынужден продемонстрировать этот жест. Не нужно выдергивать одну деталь из контекста, нужно смотреть весь эпизод", – цитирует слова Трейманиса издание Sportas.lt.

Андрису Трейманису пришлось объяснять свое поведение

Андрису Трейманису пришлось объяснять свое поведение

Отметим, что агрессивная реакция на действия арбитра была вызвана скандальным убийством афроамериканца Джорджа Флойда в США, в результате которого во многих штатах страны начались массовые беспорядки.

Как сообщал OBOZREVATEL, словенский арбитр ФИФА Златко Винчич, судивший ранее матчи "Шахтера" и "Динамо", был арестован по обвинениям в незаконном хранении оружия и распространении наркотиков.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Латвия Рига
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