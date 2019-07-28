"Арбитр должен, но нет": Хацкевич прокомментировал победу "Динамо" в Суперкубке

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич отметил, что его команде удалось добыть победу в Суперкубке Украины благодаря характеру.

Наставник "бело-синих" на послематчевой пресс-конференции отметил, что не все отрезки игры остались за его подопечными.

"Начало и первого, и второго тайма – за "Шахтером". Где-то мы неправильно располагались. Но сегодня мы еще не в том функциональном состоянии, чтобы хорошо играть с мячом и на 100 процентов верно распоряжаться мячом. Тем не менее, у нас было довольно много других элементов и эпизодов до перерыва, нужно было забивать. Что же касается второго тайма, то здесь счет на табло. Да, это характер и морально-волевые. Но я им говорил, что будучи обладателями Суперкубка Украины, мы не можем так просто его отдавать сейчас. И игроки услышали меня", – прокомментировал матч Хацкевич.

Александр Хацкевич ФК "Динамо" Киев

Он также рассказал о кадровых трудностях, которое испытывает "Динамо" на старте сезона и раскритиковал работу арбитра встречи.

"Пока не готов Русин, еще есть трудности у Гармаша. Также мы рисковали, выпуская Вербича, у которого были небольшие проблемы со здоровьем. Но это все надо решать и проходить. Вербич сыграл очень хорошо. "Шахтер" же имел много своих моментов, но не использовал их. Ну и по моментам разным, когда арбитр должен видеть нарушение, но нет… Надеюсь, с ВАР будет иначе", – резюмировал Хацкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" за три минуты перевернуло матч за Суперкубок Украины с донецким "Шахтером", добыв волевую победу.

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