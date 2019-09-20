Антирекорд: российский клуб с позора стартовал в Лиге Европы

Российский "Краснодар" опозорился в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. "Быки" (прозвище команды) были буквально растоптаны в Швейцарии, уступив "Базелю" с разгромным счетом 0:5.

"Базель" - "Краснодар" РИА Новости

Ворота российского клуба продержались "сухими" не больше девяти минут. Уже на старте встречи счет открыл Кевин Буа. В конце первого тайма Буа оформил дубль с передачи Валентина Штокера.

В начале второй половины отличился хавбек хозяев Лука Зуффи. Спустя две минуты полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена отправил мяч в свои ворота - автогол. В конце матча довершил разгром россиян форвард "Базеля" Ноа Окафор.

Это поражение стало самым крупным в истории "Краснодара" в еврокубках.

Отметим, что в этот же день московский ЦСКА был унижен в Болгарии, пропустив пять мячей от "Лудогорца". Таким образом, две российские команды в течение нескольких часов пропустили в еврокубках 10 голов.

"Базель" Швейцария - "Краснодар" Россия 5:0 (2:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 9 Бюа, 2:0 – 40 Бюа, 3:0 – 52 Дзуффи, 4:0 – 54, автогол Вильена, 5:0 – 79 Окафор.

Базель – Омлин, Альдерете, Петретта, Видмер, Джемерт, Дзуффи (Кампо, 79), Джака, Фрай, Штокер (Окафор, 58), Бюа, Артур (Риверос, 66).

Краснодар – Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Спайич, Камболов (Уткин, 46), Вильена, Вандерсон, Ольссон (Намли, 60), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 67).

Предупреждения: Штокер (51), Мартынович (63).

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" добыло тяжелую победу в 1-м туре Лиги Европы над шведским "Мальме"- 1:0.

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