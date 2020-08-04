Англия или Италия: украинским игроком "Динамо" заинтересовались знаменитые клубы

Левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов команд из Италии и Англии.

Как сообщает издание Areanapoli, "Наполи" следил за украинцем на протяжении прошедшего сезона. Руководство столичного клуба оценивает стоимость Миколенко в 12-15 миллионов евро, однако итальянцы не готовы платить столько денег за футболиста, который будет подменять основного левого защитника команды Марио Руя.

Также отмечается, что интерес к нашему соотечественнику проявляет английский "Эвертон", который подыскивает возможную замену Люка Диню. Француз может отправиться в "Челси".

В сезоне 2019/20 Миколенко принял участие в 36 матчах "Динамо" во всех турнирах, забив четыре гола и отдав семь результативных передач. Его стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

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