Англия – Хорватия: прогноз на полуфинал ЧМ-2018

Родоначальники футбола англичане считаются фаворитами полуфинального матча чемпионата мира 2018 года с хорватами. Команды поспорят за путевку в финал в среду, 11 июля, на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Хорватия. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Поставить на победу сборной Англии в основное время игры можно с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается показателем 3,00. А котировки на успех хорватов достигают уровня 3,40. При этом ставки на выход "трех львов" в финал ЧМ-2018 принимаются с коэффициентом 1,61. На позитивный исход для "клетчатых" предлагается котировка 2,25.

Аналитики уверены в том, что в игре будет забито не более двух голов. Соответствующая позиция оценивается показателем 1,50.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич был отчислен из сборной Хорватии после того, как посвятил Украине победу своей команды над Россией на ЧМ-2018.