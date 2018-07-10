Англия – Хорватия: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2018

Сборные Англии и Хорватии разыграют путевку в финал чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Поединок полуфинальной стадии пройдет в среду, 11 июля, на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Хорватия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.
Хорваты после феерического группового этапа с трудом смогли пройти далеко не самых сильных датчан и россиян. В обоих случаях "клетчатые" выбивали соперников из турнира в серии пенальти.
Накануне матча с Англией вокруг команды Златко Далича разгорелся настоящий скандал. Два бывших игрока киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили победу над Россией Украине. Это вызвало истерическую реакцию в РФ, что вылилось в санкции со стороны ФИФА, которая вынесла предупреждение Виде. Хорватский футбольный союз в свою очередь отчислил Вукоевича из тренерского штаба сборной.
Англия же спокойно готовилась к поединку, после легкой победы над Швецией в четвертьфинале – 2:0. Для "трех львов" предстоящий полуфинал станет лишь третьим в истории.
ЧМ-2018. 1/2 финала
Москва, стадион "Лужники"
Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)
Англия – Хорватия – 0:0
Хорватия (ориентировочный состав): Даниэль Субашич – Ведран Чорлука, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Стринич – Иван Ракитич, Марцело Брозович – Анте Ребич, Лука Модрич, Иван Перишич – Марио Манджукич
Англия (ориентировочный состав): Джордан Пикфорд – Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр – Киран Триппьер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Эшли Янг – Рахим Стерлинг, Харри Кейн
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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич отреагировал на скандал вокруг празднования победы сборной Хорватии над Россией, которую он посвятил Украине.
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