Англия – Хорватия: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2018

Сборные Англии и Хорватии разыграют путевку в финал чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Поединок полуфинальной стадии пройдет в среду, 11 июля, на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Хорватия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Хорваты после феерического группового этапа с трудом смогли пройти далеко не самых сильных датчан и россиян. В обоих случаях "клетчатые" выбивали соперников из турнира в серии пенальти.

Накануне матча с Англией вокруг команды Златко Далича разгорелся настоящий скандал. Два бывших игрока киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили победу над Россией Украине. Это вызвало истерическую реакцию в РФ, что вылилось в санкции со стороны ФИФА, которая вынесла предупреждение Виде. Хорватский футбольный союз в свою очередь отчислил Вукоевича из тренерского штаба сборной.

Англия же спокойно готовилась к поединку, после легкой победы над Швецией в четвертьфинале – 2:0. Для "трех львов" предстоящий полуфинал станет лишь третьим в истории.

ЧМ-2018. 1/2 финала

Москва, стадион "Лужники"

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Англия – Хорватия – 0:0

Хорватия (ориентировочный состав): Даниэль Субашич – Ведран Чорлука, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Стринич – Иван Ракитич, Марцело Брозович – Анте Ребич, Лука Модрич, Иван Перишич – Марио Манджукич

Англия (ориентировочный состав): Джордан Пикфорд – Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр – Киран Триппьер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Эшли Янг – Рахим Стерлинг, Харри Кейн

_____________________________________

0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич отреагировал на скандал вокруг празднования победы сборной Хорватии над Россией, которую он посвятил Украине.