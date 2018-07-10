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Англия – Хорватия: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2018

1.3тЧитать новость на украинском

Сборные Англии и Хорватии разыграют путевку в финал чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Поединок полуфинальной стадии пройдет в среду, 11 июля, на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Хорватия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Хорваты после феерического группового этапа с трудом смогли пройти далеко не самых сильных датчан и россиян. В обоих случаях "клетчатые" выбивали соперников из турнира в серии пенальти.

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Накануне матча с Англией вокруг команды Златко Далича разгорелся настоящий скандал. Два бывших игрока киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили победу над Россией Украине. Это вызвало истерическую реакцию в РФ, что вылилось в санкции со стороны ФИФА, которая вынесла предупреждение Виде. Хорватский футбольный союз в свою очередь отчислил Вукоевича из тренерского штаба сборной.

Англия же спокойно готовилась к поединку, после легкой победы над Швецией в четвертьфинале – 2:0. Для "трех львов" предстоящий полуфинал станет лишь третьим в истории.

ЧМ-2018. 1/2 финала

Москва, стадион "Лужники"

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Англия – Хорватия – 0:0

Хорватия (ориентировочный состав): Даниэль Субашич – Ведран Чорлука, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Стринич – Иван Ракитич, Марцело Брозович – Анте Ребич, Лука Модрич, Иван Перишич – Марио Манджукич

Англия (ориентировочный состав): Джордан Пикфорд – Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр – Киран Триппьер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Эшли Янг – Рахим Стерлинг, Харри Кейн

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич отреагировал на скандал вокруг празднования победы сборной Хорватии над Россией, которую он посвятил Украине.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная Хорватии по футболусборная Англии по футболу
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