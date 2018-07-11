Англия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2018

Сборные Англии и Хорватии определят соперника Франции в финале чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Поединок полуфинальной стадии турнира пройдет во вторник, 11 июля, на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Хорватия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ АНГЛИЯ – ХОРВАТИЯ

Увидеть трансляцию поединка можно будет на канале "Интер", где также пройдет традиционная аналитическая студия.

Кроме того, прямой эфир из столицы России проведут вещатели из РФ "Матч ТВ" и "Россия 1", а так же белорусский телеканал "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНГЛИЯ – ХОРВАТИЯ

Достаточно очевидным фаворитом поединка, с точки зрения букмекеров, является английская сборная. Ставки на победу "трех львов" по итогам 90 минут основного времени принимаются с коэффициентом 2,30.

Ничья оценивается котировкой 3,00. А показатели на успех хорватской сборной достигают уровня 3,40.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу в Москве доверили турецкой бригаде арбитров во главе с авторитетным Джюнейтом Чакыром. Ему будут помогать ассистенты Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Роль четвертого рефери досталась представителю Нидерландов Бьорну Кейперсу.

Стоит отметить, что Чакыр уже отработал на двух матчах ЧМ-2018. Турок судил игры групповой стадии турнира Марокко – Иран (0:1) и Нигерия – Аргентина (1:2).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

– Большие матчи – это как свадьба. Есть день, когда отмечаешь со всеми и вечер – только с близкими. Слишком много людей хотели бы попасть сюда, был большой риск кого-то обидеть, обделить вниманием. Но многие важные для меня люди присылают мне слова поддержки. Я очень горжусь этим. Мы знаем, что Хорватия любит отбирать мяч на чужой половине поля. Они очень быстро бегут в контратаку, хорошо держат мяч, игроки обладают отличным дальним ударом. У Хорватии большой опыт важных матчей. Это очень серьезный соперник, но мы отлично осведомлены о его возможностях.

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии:

– У нас много хороших игроков. Они играют в самых сильных клубах Европы. Да, мы не добивались ничего серьезного уже несколько лет на крупных турнирах. Так что пришлось некоторые моменты изменить. Считаю, текущее поколение игроков недооценивалось в последние годы. Критика в наш адрес была заслуженной – это если отталкиваться от результатов. Но теперь мы можем запомниться надолго, так же, как команда образца 1998 года.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Англия: Джордан Пикфорд – Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр – Киран Триппьер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Эшли Янг – Рахим Стерлинг, Харри Кейн

Хорватия: Даниэль Субашич – Ведран Чорлука, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Стринич – Иван Ракитич, Марцело Брозович – Анте Ребич, Лука Модрич, Иван Перишич – Марио Манджукич

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич отреагировал на наказание за поддержку Украины на ЧМ-2018.