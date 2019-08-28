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Английский тренер умер прямо на поле, отпраздновав победу

1.3т Читать материал на украинском

Трагический случай произошел в Англии по окончании футбольной игры региональной лиги "Слифорд Рейнджерс" - "Бригг Таун". Наставник "Слифорда" Джим Пейси умер, празднуя победу своей команды.

Джим Пейси

Джим Пейси

Lincolnshire Live

Как сообщает Lincolnshire Live, команда 50-летнего специалиста одержала первую победу в официальных матчах. Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать успех вместе с футболистами, но внезапно потерял сознание. Врачи, которые подбежали к тренеру оказать первую помощь, не смогли его спасти.

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"Мы все опустошены. Хотим передать нашу любовь и сострадание его семье. Покойся с миром, Джим Пейси, настоящая легенда футбольного клуба "Слифорд", - говорится в официальном клубном заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве умер известный бодибилдер, праздновавший свой день рождения.

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Место
Англия
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