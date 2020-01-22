Английский топ-клуб хочет подписать защитника сборной Украины

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко может перейти в состав лондонского "Арсенала" до закрытия зимнего трансферного окна.

"В течение последнего времени мы с коллегами постоянно контактируем с представителями "Арсенала", проводим встречи. Доверенные лица "канониров" уже связывались с "Шахтером", и мы надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом", – цитирует слова агента футболиста Юрия Данченко издание Команда №1.

Николай Матвиенко Динамо Киев от Шурика

Менеджер игрока также добавил, что "канониры" хотят оформить сделку до окончания зимнего трансферного окна.

"Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет осуществить сделку до 1 февраля – в нынешнее трансферное окно. Сумма трансфера? В такие детали я вас не могу посвящать. Скоро все узнаете", – добавил Данченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи связывали Николая Матвиенко с "Манчестер Сити", помощником главного тренера в котором работал Микель Артета – нынешний наставник "Арсенала".

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