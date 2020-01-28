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28 января • обновлено в 12:31
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Английский футболист заработал три карточки за 30 секунд и был удален с поля

1.2т
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Игрок "Гарфорда" Алекс Лоу из девятого по силе английского дивизиона заработал три карточки за 30 секунд, дважды грубо нарушив правила против соперников, и был удален с поля.

Официальный аккаунт команды в Twitter опубликовал видео с домашнего матча "Гарфорда" против "Бридлингтона", на котором видно, как футболист получил красную карточку за двойную попытку сорвать опасную контратаку соперников. Команда Лоу неудачно разыграла стандарт, после чего "Бридлингтон" попытался перейти в быстрое нападение.

Три карточки за 30 секунд в матче "Гарфорд" - "Бридлингтон"

Три карточки за 30 секунд в матче "Гарфорд" - "Бридлингтон"

Сначала футболист сбил игрока соперников около чужой штрафной, но это не помешало гостям провести стремительную контратаку. Лоу знал, что получит предупреждение за первый эпизод, но не думал, что повторное нарушение приведет ко второй желтой карточке, которая станет для него второй за 30 секунд.

Стоит отметить, что, несмотря на удаление, "Гарфорд" сумел отстоять ничью в этом матче.

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Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер турецкой команды дважды отбил пенальти, что привело к его удалению с поля.

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Чемпионат Англии
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