Английский футболист заработал три карточки за 30 секунд и был удален с поля

Игрок "Гарфорда" Алекс Лоу из девятого по силе английского дивизиона заработал три карточки за 30 секунд, дважды грубо нарушив правила против соперников, и был удален с поля.

Официальный аккаунт команды в Twitter опубликовал видео с домашнего матча "Гарфорда" против "Бридлингтона", на котором видно, как футболист получил красную карточку за двойную попытку сорвать опасную контратаку соперников. Команда Лоу неудачно разыграла стандарт, после чего "Бридлингтон" попытался перейти в быстрое нападение.

Сначала футболист сбил игрока соперников около чужой штрафной, но это не помешало гостям провести стремительную контратаку. Лоу знал, что получит предупреждение за первый эпизод, но не думал, что повторное нарушение приведет ко второй желтой карточке, которая станет для него второй за 30 секунд.

Here's something you don't see every day...

The ref gives Garforths' Alex Low three cards at once 😲🙋‍♂️ pic.twitter.com/A6a9itEc0O