Английский футболист забил гол головой ударом через полполя

Невероятный гол был забит в матче между "Басфорд Юнайтед" и "Юнайтед оф Манчестер", который проходил в рамках очередного тура чемпионата Англии в одном из низших дивизионов страны.

При равном счете 1:1 в середине второго тайма защитник гостей Стефан Галински сотворил шедевр. Футболист сумел забить гол головой с собственной половины поля! Вратарь соперников действовал нерасторопно, и мяч перелетел голкипера.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



