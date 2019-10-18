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18 октября • обновлено в 18:24
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Английский футболист забил гол головой ударом через полполя

1.3т Читать материал на украинском

Невероятный гол был забит в матче между "Басфорд Юнайтед" и "Юнайтед оф Манчестер", который проходил в рамках очередного тура чемпионата Англии в одном из низших дивизионов страны.

Стефан Галински — автор курьезного гола

Стефан Галински — автор курьезного гола

dynamo.kiev.ua

При равном счете 1:1 в середине второго тайма защитник гостей Стефан Галински сотворил шедевр. Футболист сумел забить гол головой с собственной половины поля! Вратарь соперников действовал нерасторопно, и мяч перелетел голкипера.

В результате "Басфорд Юнайтед" повел в счете, а в концовке забил и третий мяч. Итог - 3:1 в пользу гостей.

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Место
Англия Манчестер
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