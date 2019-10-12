"Шева! Шева!" Переполненный стадион устроил овации тренеру сборной Украины - впечатляющее видео

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поучил порцию заслуженных комплиментов за свою работу с национальной командой.

На последних секундах матча с Литвой все 35000 болельщиков начали скандировать прозвище наставника. Андрей Николаевич услышал это и поблагодарил зрителей аплодисментами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладится ярким зрелищем.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в 6-м туре отбора Евро-2020 обыграла команду Литвы (2:0) и практически гарантировала себе место в финальной части турнира.

Перед поединком стадион в Харькове фантастически исполнил гимн Украины.

С учетом того, что Португалия в гостях обыграла Сербию, победа над Литвой на 99% вывела "сине-желтых" на Евро-2020. Остаться за бортом украинцы могут, лишь уступив Сербии с разницей в 6 и больше мячей в Белграде (17 ноября).

Чтобы занять итоговое первое место, Украине нужно или побеждать Португалию дома 14 октября, или сыграть в двух последних турах два раза вничью.

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