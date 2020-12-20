Андрей Шевченко выложил семейные фото со своего отдыха

Максим Иншаков Футбол 18:42, 20.12.2020 Обновлено: 19:03, 20.12.2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко редкие минуты свободного времени старается провести вместе со своей семьей.

У себя в Instagram легендарный динамовец выложил снимки со своими сыновьями, с которыми ярко отдыхает в межсезонье.

"Приятно проводить время с семьей", – подписал фотографии экс-игрок "Милана", "Челси" и "Динамо".

Андрей Шевченко с сыном
Instagram Андрея Шевченко
Андрей Шевченко с детьми
Instagram Андрея Шевченко

Напомним, что Шевченко с 2004 года женат на американской модели Кристен Пазик. У пары четверо сыновей: Джордан (16 лет), Кристиан (14), Александр (8) и Райдер-Габриэль (6). Кристен, в отличие от своего мужа, православного украинца, католичка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко во время межсезонья отдыхал в Италии. У себя в Instagram Андрей Николаевич похвастался снимками, сделанными в Апулии.

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