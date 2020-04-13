Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что его легендарный гол со штрафного в ворота россиян в выездном матче отбора на Евро-2000 не был случайным.

"Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал – Баварии, Карпатам, кому-то еще. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо", – рассказал Шевченко в интервью изданию Zbirna.

Андрей Шевченко празднует гол в ворота сборной России LB.ua

Он отметил, что исполнял штрафные удары в одинаковом ключе – пытался направить мяч в створ ворот.

"Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу. Поставил себе такую цель: любая подача – только в створ. Мяч направляется по определенной траектории, вылетает за стенкой, опускается вниз – это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы у бьющего повышаются. Примерно так все и получилось", – подытожил наставник сборной Украины.

Отметим, что этот гол позволил нашей сборной занять второе место в группе и выйти в стыковые матчи, где Украина по сумме двух встреч уступила Словении.

Как сообщал OBOZREVATEL, сенегальский футбольный агент Ибрагим Сонко, выступавший в английской Премьер-лиге и сборной страны, назвал украинского футболиста, который может стать новым Андреем Шевченко.

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