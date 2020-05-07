Андрей Шевченко вдохновляет итальянских врачей на борьбу с коронавирусом – фотофакт

Главный тренер сборной Украины и легенда "Милана" Андрей Шевченко до сих пор остается кумиром в Италии, о чем свидетельствует то, что врачи наносят его фамилию на свои медицинские халаты.

"Хоть он и не бразилец, но забивал невероятные голы. Шева – настоящий феномен, оставлю его фамилию здесь", – подписала фотографию в Instagram одна из итальянских врачей.

Андрей Шевченко и Кака Футбол 24

@silviaandrearambaldini

Отметим, что украинец не стал первым, чье имя или фамилия оказалось на докторском халате. Ранее такой же чести удостаивались легенда "Ромы" Франческо Тотти и нынешний капитан "Милана" Андреа Романьоли.

Шевченко выступал за "красно-черных" в 1999-2006 и 2008-2009 годах. За 226 матчей ему удалось забить 127 голов.

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