Андрей Шевченко получил "Золотой мяч": как это было

Ровно 16 лет назад, 13 декабря 2004 года, тогда еще 28-летний нападающий сборной Украины Андрей Шевченко получил свой приз лучшему футболисту года в Европе.

Украинец в голосовании за "Золотой мяч" опередил не только двух полузащитников "Барселоны" – Деку и Роналдинью, но и других известных игроков, таких как Павел Недвед, юный Криштиану Роналду и Тьерри Анри.

Шевченко стал третьим представителем нашей страны (после Олега Блохина в 1975 и Игоря Беланова в 1986 годах) и пятым футболистом "Милана", который завоевал эту престижную награду.

У себя в Twitter итальянский "Милан", за который в то время выступал украинец, поздравил нашего соотечественника с этой памятной датой.

Андрей Шевченко с наградой Twitter "Милана"

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Канаде выпустили пиво под названием "Шевченко 9" в честь нашего легендарного нападающего.