Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Мальдера рассказал, что в будущем наставник хочет поработать в Италии или Англии.

"После работы в национальной сборной его целью будет трудойстройство в клубе. Ему без разницы, будет это итальянская Серия А или английская Премьер-лига. Он является настоящим трудягой и произвел на меня хорошее впечатление с самого начала нашей совместной работы. Шевченко является авторитетной фигурой в мире футбола, поэтому игроки ему доверяют", – цитирует слова Мальдеры информагентство DailyMail.

Андреа Мальдера и Андрей Шевченко (слева) Twitter

Он также отметил, что наибольшее влияние среди тренеров на наставника украинской сборной оказали экс-тренеры "Милана" Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко рассказал, когда решится его судьба в сборной Украины.

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