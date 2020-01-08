Американский футболист зашел на сайт знакомств и всполошил фанатов

Курьезная история приключилась с одним из зимних трансферов в чемпионате Ирландии по футболу. Болельщики местного клуба "Дандолк" оригинальным способом узнали о новом игроке своей команды.

22-летний нападающий американского клуба "Флеймс" (Чикаго) Хесус Перес обновил свой профиль на сайте знакомств Tinder, указав, что отныне выступает за ирландский "Дандолк". Все это произошло до официального объявления о переходе.

Также на опережение сыграла и мама футболиста, которая написала трогательный пост в Facebook.

"Это грустный и одновременно радостный момент. Мы собрались утром, чтобы пожелать удачи Хесусу, который отправляется в Ирландию, чтобы стать игроком клуба "Дандолк". Наслаждайся поездкой, мой мальчик!" –написала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из старожилов "Динамо" Денис Гармаш перешел в новый клуб – стали известны детали.

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