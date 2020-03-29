Американский футболист забил немыслимый гол со штрафного

Полузащитник одной из футбольных команд студенческой лиги США Патрик Гили отметился фантастическим ударом со штрафного.

Вместо того, чтобы подать навес на партнеров, футболисту удалось пустить мяч по немыслимой траектории. Благодаря попутному ветру кожаная сфера в последний момент "нырнула" в ворота, не оставив шансов голкиперу.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежскому защитнику "Филадельфия Юнион" Якобу Глеснесу удался похожий фантастический удар со штрафного в матче Главной лиги сокера США против "Лос-Анджелеса" (3:3).

Ранее подобный шедевр оформил защитник луганской "Зари" Александр Сваток в матче 18-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге. 23-летний уроженец Каменского забил яркий гол в ворота "Черноморца" (1:1).

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