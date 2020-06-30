Американская футболистка отказалась поддержать движение Black Lives Matter

Михаил Морозов Футбол 12:54, 30.06.2020 Обновлено: 13:08, 30.06.2020

Запасной голкипер американской футбольной команды "Норт Каролина Каридж" Саманта Мерфи перед матчем против "Портленд Торнс" не преклонила колено в поддержку движения Black Lives Matter, которое возникло после гибели темнокожего Джорджа Флойда во время задержания полицейским.

Как сообщает издание FoxNews, во время гимна США, который был исполнен перед началом поединка, все основные и запасные игроки команд присели на одно колено, но Мерфи продолжила стоять на ногах.

Саманта Мерфи отказалась поддержать движение Black Lives Matter
Instagram grahamallen1

Отметим, что этот момент не появился в обзоре матча, в послематчевых фотоотчетах и на страницах команд в социальных сетях. Снимок был опубликован в Instagram и Twitter и вызвал в основном положительную реакцию в интернете. Большинство пользователей хвалят девушку за смелость и называют настоящей патриоткой своей страны.

Twitter
Саманта Мерфи отказалась поддержать движение Black Lives Matter
Twitter
Саманта Мерфи отказалась поддержать движение Black Lives Matter

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче полуфинала Кубка Украины между "Минаем" и "Динамо" болельщики вывесили баннер в поддержку копа, задушившего Джорджа Флойда.

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