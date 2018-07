Америка уничтожена: итоги дня ЧМ-2018

Вот и все - недюжинным обломом закончилась якобы сказка Бразилии на чемпионате мира 2018. Один из его фаворитов довольно сенсационно, но по делу отправляется домой после четвертьфинала. Теперь Неймар уже не покажет финтов, не забьет и не покривляется в симуляциях своих картинных падений.

В центре внимания: тактический ход бельгийцев поставил в тупик бразильцев

Бывают времена, когда сборная Бразилии настолько сильна, что сам собой возникает вопрос: "Как же обыграть бразильцев?" Такой вопрос во многом был актуален и сейчас, но для Бельгии он не составил труда - уверенность, качественная игра в атаке, пару тактических штрихов, и готово.

8 ударов, из которых только 3 в створ - вот и вся супер-атакующая Бельгия. Но не в количестве счастье - бельгийцы действительно атаковали супер. Главное, как часто менялись местами Лукаку и Де Брюйне - нападающий садился глубоко вниз и отвоевывал мячи, отлично разгоняя атаки, а хавбек размещался по всей ширине линии атаки. Это полностью сбило с толку оборонительные порядки бразильцев и привело ко второму голу в их ворота (а могло помочь забить еще минимум дважды).

А что Бразилия? Она играла типично, но сейчас проявились слабости. В первую очередь в центре поля провалился Фернандиньо - куча проигранной борьбы и мало эффективности при атаке (плюс автогол). Ну и другие тоже играли, будто они круче бельгийцев (в том числе и Неймар, который провел едва ли не худший матч на ЧМ). Но оказалось наоборот.

Бразилия - Бельгия: обзор матча 1/4 финала ЧМ-2018

В другом четвертьфинале Франция обыграла Уругвай. Классически обыграла, в самом истинном понимании этого слова - вратарь все потащил, защита удержала Суареса, полузащита владела центром поля и поддерживала атаку. Да, Мбаппе не забил, а второй гол - по сути, халява от Муслеры. Но зато забил Варан. А если бы не он, то забил бы кто-то другой.

Играя без Кавани, Уругвай явно ослаб в ведении игры. Кавани - это не только отличное исполнение голевых ударов. Это и качественное ведение и исполнение атак, когда они на пару с Суаресом держат в напряжении всю защиту соперника. Вчера же этого не было, и с одним Суаресом французы справились.

Муслера? Обидно, конечно, но ляпы случаются абсолютно со всеми. Здесь винить голкипера полностью нельзя - так ошибались и самые великие голкиперы. Да и от этого гола-ошибки ничего не зависело - Уругвай во втором тайме уже никак не мог отыграться.

Уругвай - Франция: обзор матча 1/4 финала ЧМ-2018

Франция и Бельгия по-разному проходят в полуфинал, где встретятся 10 июля.

Как же так: почему Бразилия вчистую проигрывает (пока еще) не гранду

Дело здесь не в одной конкретной игре, Фернандиньо или Неймаре. Конечно, забей бразильцы второй мяч и переведя игру в овертайм, кто знает, как бы сейчас писались эти строки. Но они проиграли, и это поражение стало следствием целой системы.

О "чудодейственной" системе, исцелившей и поднявшей бельгийский футбол, говорится уже очень давно. Сейчас Бельгия просто наслаждается плодами той деятельности, когда в Бельгии начали по-настоящему качественно заниматься детьми и выращивать из них настоящих футболистов. Люди работали не для побед на детском уровне, а на качество. И в конце концов сформировали класснейшую сборную.

В это время за океаном в Бразилии занимались настоящей ерундой - имея кучу талантов и не беспокоясь за качество, в сборной начали прогонять футболистов на продажу под влиянием агентов. Правда, после 1:7 от немцев в 2014-м в Бразилии опомнились, но отчасти было поздно. И хотя сейчас в бразильской сборной действительно собраны лучшие, но самих "лучших" не хватает, чтобы обыгрывать такую Бельгию (да и, наверняка, Францию тоже).

Красота дня: удар Де Брюйне в дальний угол

Ничего феноменального, но все очень четко - прицелился и хлестко пробил прямо под штангу. Очень качественное исполнение и важный гол для бельгийцев.

Man of the day

Сегодня эту "медаль" разделим между двумя игроками - Кевином Де Брюйне и Ромелу Лукаку. Оба игрока очень здорово провели матч против бразильцев, при этом, не в своих привычных ролях. Де Брюйне часто играл форварда и таки забил отличный гол. А Лукаку - рослый-габаритный нападающий - без всякого опускался в полузащиту, боролся, отбирал и разгонял атаки. И справился со своей задачей "на ура".

Цифра дня

9 - Бельгия играет и забивает командно, что подтверждает и набор ее авторов голов. Сразу 9 бельгийцев забивало на ЧМ-2018. Только в Италии (в 2006-м) и во Франции (в 1982-м) забивали 10 футболистов.

