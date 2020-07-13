Америка и коронавирус: вратарь 'Динамо' отреагировал на критику команды

Георгий Бущан прокомментировал ничью с "Александрией". "Динамо" Киев от Шурика

Вратарь киевского "Динамо" Григорий Бущан пожаловался на многочисленную критику в адрес футболистов команды на фоне не самых лучших результатов.

По мнению футболиста, обсуждение игры "бело-синих" стало настоящим трендом, который сравним с пандемией коронавируса в мире.

"В тренде, наверное, обсуждать три вещи: коронавирус, все, что происходит в Америке, и "Динамо" Киев. Поэтому... От этого никуда не денешься", – заявил в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1".

Отметим, что накануне киевляне на последних минутах встречи упустило победу над "Александрией", пропустив два гола с пенальти – 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство киевское "Динамо" приняло решение продать лидера команды Виктора Цыганкова.