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Чемпионат мира 2018
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"Амебы": в сети посмеялись над россиянами из-за ЧМ-2018

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Граждан Российской Федерации затроллили в социальной сети Twitter из-за незнания географии в контексте чемпионата мира по футболу 2018 года. Во время матча 1/8 финала турнира между Швейцарией и Швецией россиян откровенно засмеяли за то, что многие из них путают две страны или считают их одной.

"А что, есть амебы, считающие, что Швеция и Швейцария – одно и то же?", "Русскому зрителю пох*р, кто пройдет в 1/4, Швеция или Швейцария, все равно в итоге перепутает!", "Матч Швеция – Швейцария. Как сборная может играть против себя?", "Ну и, сколько из вас сегодня узнали, что Швеция и Швейцария – это две разных страны?", "Стоп, Швеция и Швейцария играют? Отличная шутка. Скажите еще, Австрия с Австралией", – пишут пользователи соцсети.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объекты
сборная Швейцарии по футболусборная Швеции по футболу
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