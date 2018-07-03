"Амебы": в сети посмеялись над россиянами из-за ЧМ-2018

Граждан Российской Федерации затроллили в социальной сети Twitter из-за незнания географии в контексте чемпионата мира по футболу 2018 года. Во время матча 1/8 финала турнира между Швейцарией и Швецией россиян откровенно засмеяли за то, что многие из них путают две страны или считают их одной.

"А что, есть амебы, считающие, что Швеция и Швейцария – одно и то же?", "Русскому зрителю пох*р, кто пройдет в 1/4, Швеция или Швейцария, все равно в итоге перепутает!", "Матч Швеция – Швейцария. Как сборная может играть против себя?", "Ну и, сколько из вас сегодня узнали, что Швеция и Швейцария – это две разных страны?", "Стоп, Швеция и Швейцария играют? Отличная шутка. Скажите еще, Австрия с Австралией", – пишут пользователи соцсети.

А что, есть амёбы, считающие, что Швеция и Швейцария - одно и то же? https://t.co/NiQricdxXu — AG (@n0mai1p1z) 3 июля 2018 г.

Русскому зрителю похер кто пройдёт в 1/4, Швеция или Швейцария, все равно в итоге перепутает! — Александр Ни (@nee_ae) 3 июля 2018 г.

>Матч Швеция-Швейцария

Как сборная может играть против себя? — gayver (@regaIecus) 3 июля 2018 г.

Ну и, сколько из вас сегодня узнали, что Швеция и Швейцария - это две разных страны?#WorldCup2018 #SWESWA — Макс Стеклов (@Max_Steklov) 3 июля 2018 г.

Стоп, Швеция и Швейцария играют? Отличная шутка. Скажите ещё, Австрия с Австралией. — Александр Пелевин (@comrade_wolgast) 3 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, российских фанатов в кокошниках высмеяли за матч Испания – Россия.