"Амебы": в сети посмеялись над россиянами из-за ЧМ-2018

Граждан Российской Федерации затроллили в социальной сети Twitter из-за незнания географии в контексте чемпионата мира по футболу 2018 года. Во время матча 1/8 финала турнира между Швейцарией и Швецией россиян откровенно засмеяли за то, что многие из них путают две страны или считают их одной.
"А что, есть амебы, считающие, что Швеция и Швейцария – одно и то же?", "Русскому зрителю пох*р, кто пройдет в 1/4, Швеция или Швейцария, все равно в итоге перепутает!", "Матч Швеция – Швейцария. Как сборная может играть против себя?", "Ну и, сколько из вас сегодня узнали, что Швеция и Швейцария – это две разных страны?", "Стоп, Швеция и Швейцария играют? Отличная шутка. Скажите еще, Австрия с Австралией", – пишут пользователи соцсети.
А что, есть амёбы, считающие, что Швеция и Швейцария - одно и то же? https://t.co/NiQricdxXu— AG (@n0mai1p1z) 3 июля 2018 г.
Русскому зрителю похер кто пройдёт в 1/4, Швеция или Швейцария, все равно в итоге перепутает!— Александр Ни (@nee_ae) 3 июля 2018 г.
>Матч Швеция-Швейцария— gayver (@regaIecus) 3 июля 2018 г.
Как сборная может играть против себя?
Ну и, сколько из вас сегодня узнали, что Швеция и Швейцария - это две разных страны?#WorldCup2018 #SWESWA— Макс Стеклов (@Max_Steklov) 3 июля 2018 г.
Стоп, Швеция и Швейцария играют? Отличная шутка. Скажите ещё, Австрия с Австралией.— Александр Пелевин (@comrade_wolgast) 3 июля 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, российских фанатов в кокошниках высмеяли за матч Испания – Россия.
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