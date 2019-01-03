Аматорский клуб продинамил Алиева

Главный тренер любительского клуба "ЛНЗ-Лебедын" Василий Гречаный прокомментировал слухи о переходе в команду экс-игрока киевского "Динамо" Александра Алиева. Украинский специалист опроверг информацию о приглашении скандального футболиста.

"Алиев может оказаться в клубе разве что в паре с Милевским. А если серьезно, то даже в мыслях такого не было", - цитирует Гречаного Footboom.

Александр Алиев instagram.com/aliev_sasha88

Напомним, что Алиев выступал за киевское "Динамо" с 2005 по 2010 год. Затем вслед за экс-тренером столичного клуба Юрием Семиным украинский футболист перешел в московский "Локомотив", а в 2011 снова подписал трехлетнее соглашение с киевлянами. Однако возвращение Алиева в клуб было далеко не лучшим вариантом: ему так и не удалось пробиться в основной состав, а по истечению срока действия контракта футболист перешел в "Анжи".

На данный момент Алиев играет за футзальную команду "Карбон", которая выступает в Высшей лиге Черкасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая жена знаменитого экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева наехала на спортсмена в Instagram. Александр поделился в социальной сети снимком с новогоднего праздника своих детей, с которыми не живет, из-за чего и возник скандал.