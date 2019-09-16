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16 сентября • обновлено в 14:47
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"Алкоголик": Роналду разрыдался во время интервью — видеофакт

1.2т Читать материал на украинском

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций во время интервью британскому утреннему шоу Good Morning Britain на канале ITV.

Футболисту сборной Португалии показали кадры с участием его отца, который умер в 2005 году от печеночной недостаточность. Криштиану был невероятно растроган увиденным и расплакался прямо во время общения с журналистом.

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"Я никогда не видел это видео. Невероятно. Думал, что интервью будет забавным и не ожидал, что расплачусь. Но я никогда не видел эти кадры. Самая большая печаль, что он так и не увидел, что я стал номером один, выигрывал трофеи и награды. Не знаю своего отца на 100 процентов. Он был алкоголиком. Я никогда не говорил с ним, не вел обычной беседы… Это было сложно", – сказал Роналду.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду установил исторический рекорд в отборе к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

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Криштиану Роналду
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