Алиев заявил, что готов возглавить "Динамо"

Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев ответил согласием на вопрос о возможной работе главным тренером киевского клуба.

"Когда возьму "Динамо" в свои руки? В первую очередь нужно сдать на лицензию, а там уже посмотрим, что и как. Я бы с удовольствием. Главным тренером. С Суркисом или без? Посмотрим, как он захочет. Все начинается с маленького", - заявил Александр в эфире Youtube-канала "Кент".

На уточняющий вопрос журналиста ,видит ли Алиев себя именно главным тренером "Динамо", киевлянин четко ответил: "Почему я должен быть всегда на вторых ролях? Всегда только на первой"

Как сообщал о, 19 марта Алиев записал Instagram-сторис, на которой заявил, что считает новости о большом количестве смертей из-за коронавируса "фейком".

Напомним, что Саша прервал футбольную паузу, которая тянулась с 2018 года, и возобновил карьеру.

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