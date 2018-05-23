Алиев рассказал о штрафах в "Динамо"

Бывший футболист "Динамо" Алекандр Алиев признался, что во времена выступлений в киевском клубе его могли оштрафовать за позднее возвращение домой. За ним и Артемом Милевским велась специальная слежка.

"После 12 часов ночи нигде нельзя было находиться. Самый большой акцент всегда делали на мне и Милевском. Если после 12 ты сидишь где-то с выпивкой или выпивший – это все, это сразу 50 000 долларов штраф. Сидишь, смотришь на часы - без десяти полночь. Все, сел в машину, поехал домой, быстренько приехал. Без пяти двенадцать приезжал домой. Знал, что стоит наружка возле дома и следит", - заявил Алиев Youtubе-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, Алиев дал отпор недоброжелателям, защищая свой бывший клуб.