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Алиев раскрыл истинное отношение Ракицкого к сборной Украины

3.3тЧитать материал на украинском

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев рассказал, что желание Ярослава Ракицкого выступать за сборную Украины не пропало.

Алиев раскрыл истинное отношение Ракицкого к сборной Украины

"Я прекрасно понимаю Ракицкого. Футбол – это спорт, а не политика. Ярик столько сезонов отыграл в "Шахтере". Я не знаю, возможно, у него был какой-то конфликт с тренером. Человек хочет играть в футбол, а зарабатывать деньги и сидеть на скамейке Ракицкий не будет, я же его хорошо знаю. Он классный игрок, один из топовых в Украине. Он приехал в Россию работать и хочет играть за сборную Украины. Он всегда приезжал в сборную с улыбкой и хорошим настроением, - цитирует Алиева "Спорт уик-энд"

По мнению Алиева футболист заслуживает вновь включение в сборную.

"Ярик заслуживает быть в сборной. Женю Селезнева тоже не вызывали, когда он играл за "Кубань". Такая сейчас ситуация... Я не считаю, что это правильно", – подытожил Алиев.

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Ракицкий в России забил фантастический гол со штрафного во втором матче подряд

Напомним, что неделю назад Ракицкий классный дебютный гол со стандартного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" в январе 2019 года. Федерация футбола Украины отреагировала на это, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.

Перед стартовыми матчами национальной команды Украины в квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии и Люксембурга главный тренер сборной Андрей Шевченко огласил состав, в котором отсутствовал выступающий в России футболист.

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Александр АлиевЯрослав Ракицкий
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Алиев, молчи твой рот. Не делай мне нервы.
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Нечаев Михаил
Нечаев Михаил
Гадёныш,и ты туда же?
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