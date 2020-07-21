Алиев о своем фото со шрамом на лице: сидите и кукарекайте

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение, в котором объяснил свой якобы шрам на лице.

Александр Алиев кадр из трансляции

Изображение футболиста с ватным тампоном в носу и кровавой полосой на лице попало в эфир матча Первой лиги между "Оболонью" и "Рухом" (0:0).

"Никакого шрама у меня нет! Просто у меня проблемы с гайморитом, и он чуть-чуть обострился. Пришлось ходить два дня с тампоном, чтобы остановить кровь. А вы, доброжелатели, сидите и кукарекайте там дальше у себя в кукарятнике! А хорошим людям я желаю добра, хорошего настроения и прекрасного дня. Так держать! Все со мной в порядке", – сказал Алиев в Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Алиев с поражения дебютировал на боксерском ринге.

В рамках проекта "Битва" бывший полузащитник сборной Украины сразился с актером Никитой Вакулюком.

Позже были опубликованы лучшие моменты боя.