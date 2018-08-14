Алиев назвал самые большие штрафы и премии в "Динамо"

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Алиев рассказал, что размеры штрафов в киевском клубе составляли астрономические суммы.

"Мой самый большой штраф в "Динамо" был $70 тысяч? Вы ничего не знаете, Игорь Михайлович Суркис наказывал на $100 тысяч. Но потом мы сыграли хорошо игру, я знал, когда к нему подойти, и он простил. Сколько зарабатывал? Не скажу, что мы зарабатывали больше всех в Украине. Самые большие премиальные — $45 тысяч за игру. Когда с "Валенсией" играли, с ПСЖ. Куда их сразу потратить? Разве что в казино пойти", - цитирует Алиева sport.ua.

Отметим, что недавно Алиев резко отреагировал на разговоры о его постоянных нарушениях режима во время карьеры в столичном клубе. По мнению полузащитника, негативный имидж был создан средствами массовой информации.