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Алиев назвал самые большие штрафы и премии в "Динамо"

2.6тЧитать новость на украинском

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Алиев рассказал, что размеры штрафов в киевском клубе составляли астрономические суммы.

"Мой самый большой штраф в "Динамо" был $70 тысяч? Вы ничего не знаете, Игорь Михайлович Суркис наказывал на $100 тысяч. Но потом мы сыграли хорошо игру, я знал, когда к нему подойти, и он простил. Сколько зарабатывал? Не скажу, что мы зарабатывали больше всех в Украине. Самые большие премиальные — $45 тысяч за игру. Когда с "Валенсией" играли, с ПСЖ. Куда их сразу потратить? Разве что в казино пойти", - цитирует Алиева sport.ua.

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Отметим, что недавно Алиев резко отреагировал на разговоры о его постоянных нарушениях режима во время карьеры в столичном клубе. По мнению полузащитника, негативный имидж был создан средствами массовой информации.

Персона
Александр Алиев
Место
УкраинаКиев
Объект
ФК Динамо Киев
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