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29 ноября • обновлено в 10:53
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Судья "похоронил" украинский клуб в Лиге Европы - опубликовано видео

10.4т
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Футбольный клуб "Александрия" в 5-м туре группового этапа Лиги Европы проиграл дома немецкому "Вольсфбургу".

Поединок во Львове на одноименной арене завершился со счетом 0:1. Единственный гол был забит после спорного пенальти в первом тайме.

Матч начался в равной борьбе, где обе команды имели прекрасные шансы открыть счет. Сперва Панькив не смог зафиксировать мяч в руках,и через мгновение Мехмеди головой чуть не скинул в угол. А спустя 5 минут Дубра скинул Шасталу коленом после навеса со стандарта, и Дмитрию не хватило миллиметров, чтобы замкнуть удар.

После этого игра успокоилась, и команды были готовы уйти на перерыв при нулевом счете, когда на последней минуте первого тайма Дубра уронил Вегорста в своей штрафной.

В достаточно неоднозначной ситуации главный судья Мануэль Шюттенгрубер увидел нарушение и указал на пенальти, который уверенно выполнил сам пострадавший.

На старте второй 45-минутки преимущество было полностью на стороне немцев. Гости имели реальные шансы удвоить счет. Ближе к концовке александрийцы устроили настоящий штурм, но спасти ничью не смогли.

Это поражение не оставило шансов на выход "Александрии" в плей-офф. В заключительном туре украинский клуб играет в Бельгии против "Генка" (12 декабря).

Судья "похоронил" украинский клуб в Лиге Европы - опубликовано видео

Судья "похоронил" украинский клуб в Лиге Европы - опубликовано видео
Судья "похоронил" украинский клуб в Лиге Европы - опубликовано видео
Судья "похоронил" украинский клуб в Лиге Европы - опубликовано видео
Судья "похоронил" украинский клуб в Лиге Европы - опубликовано видео
Судья "похоронил" украинский клуб в Лиге Европы - опубликовано видео
Судья "похоронил" украинский клуб в Лиге Европы - опубликовано видео
Судья "похоронил" украинский клуб в Лиге Европы - опубликовано видео
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В первом туре ЛЕ "Александрия" потерпела поражение от "Вольфсбурга" на выезде (1:3), во втором сенсационно сыграла во Львове вничью с бельгийским "Гентом" (1:1).

Спаренные матчи с французским "Сент-Этьеном" завершились вничью. В 3-м туре в гостях (1:1) и в 4-м - дома (2:2).

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Автор
Максим Богданов
Тема
Лига Европы
Место
Украина Львов
Тег
ПФК Александрия
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Хо Хол
Хо Хол
МОЩНЫЙ ПОЗОР ВОЛЬФСБУРГ ЖЕСТКО УНИЗИЛ УКРАИНСКУЮ КОМАНДУ
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Есть. Один завалил,второй еще и по морде съездил..Чистая пена.
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