"Александрия" оформила исторический результат в Лиге Европы

Украинский футбольный клуб "Александрия" в Лиге Европы добыл первое очко в своей истории. Матч против бельгийского "Гента" прошел на "Арене Львов" и завершился со счетом 1:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Александрия – Гент.

Уже на 6-й минуте "Гент" повел в счете. Депуатр получил пас на левом фланге, шатнул Пашаева и положил мяч в угол ворот ударом с линии штрафной - 0:1.

Было заметно, что такое начало шокировало украинских футболистов. Хозяева никак не могли зацепится за мяч, прижавшись к своим воротам.

Внешне нельзя быо однозначно сказать, что "Гент" лучше "Александрии", но смотрелась бельгийская команда гораздо предпочтительнее. Ближе к перерыву острые моменты стали создавать и подопечные Владимира Шарана.

Сперва Третьяков не дотянулся до прострельной передачи Ситало, а затем Камински из-под перекладины вытянул опаснейший удар Банады.

После перерыва игра перевернулась. Украинцы раз за разом накатывали серьезные атаки и на 61-й минуте сравняли счет. Третьяков получил мяч у штрафной, прорвался внутрь, его партнер пробил, а на добивании оказался первым Ситало - 1:1.

Забив гол александрийцы успокоились, позволив оппонентам перехватить инициативу. 5-я команда чемпионата Бельгии несколько раз была близка к забитому мячу, однако защита хозяев выстояла.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября "Александрия" с поражения дебютировала в групповом турнире Лиги Европы, забив исторический первый гол в основной сетке турнира.

Встреча на стадионе "Фольксваген-Арена" против местного "Вольфсбурга" завершилась со счетом 3:1.

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