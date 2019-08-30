"Александрия" получила соперников в Лиге Европы

В Монте-Карло завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/2020, по итогам которой "Александрия" узнала своих соперников.
Бронзовый призер минувшего чемпионата Украины впервые выступит на групповой стадии турнира еврокубков. Александрийцы попали в основной этап напрямую, минуя матчи квалификации.
"Александрия" попала в группу I, где сыграет с немецким "Вольфсбургом", бельгийским "Гентом" и французским "Сент-Этьеном".
Матчи первого тура пройдут 19 сентября 2019 года. Полное расписание будет известно позже.
Отметим, что на жеребьевке команда Владимира Шарана была посеяна в последнюю четвертую корзину, поэтому присутствие слабых соперников в ее группе практически исключалось.
ПФК "Александрия"
Как сообщал OBOZREVATEL, своих соперников по групповому турниру Лиги Европы узнало также "Динамо".
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