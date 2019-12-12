Украинский клуб занял последнее место и вылетел из Лиги Европы

Футбольный клуб "Александрия" в 6-м туре группового этапа Лиги Европы проиграл в гостях бельгийскому "Генту" со счетом 1:2 и покинул турнир, заняв последнее место в группе I.

Хозяева с первых секунд завладели инициативой, полностью доминируя на поле. Бельгийцы выглядели мощнее, быстрее, креативнее и легко вкатили два гола на старте матча с интервалом в 9 минут.

Во втором тайме игра перевернулась. Мощнейшая пушка Мирошниченко позволила отквитать один гол, а затем лишь невероятное невезение не позволило "Александрии" сравнять счет.

"Гент" Бельгия – "Александрия" Украина 2:1

Голы: 1:0 – 7 Депуатр, 2:0 – 16 Депуатр, 2:1 – 54 Мирошниченко.

Гент – Камински, Пластун, Асаре, Кастро-Монтес, Люстиг, Безус (Домпе, 80), Овусу, Кумс, Оджиджа-Офоэ, Яремчук (Чакветадзе, 73), Депуатр.

Александрия – Панькив, Дубра, Пашаев, Мирошниченко, Бабогло, Запорожан (Довгий, 46), Лучкевич, Гречишкин, Ковалец, Третьяков (Задерака, 79), Безбородько (Жоау Тейшейра, 86).

Предупреждения: Кастро-Монтес (70), Ковалец (79).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 5-м туре александрийцы проиграли дома немецкому "Вольсфбургу" (0:1).

В первом туре ЛЕ "Александрия" потерпела поражение от "Вольфсбурга" на выезде (1:3), во втором сенсационно сыграла во Львове вничью с бельгийским "Гентом" (1:1).

Спаренные матчи с французским "Сент-Этьеном" завершились вничью. В 3-м туре в гостях (1:1) и в 4-м - дома (2:2).

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