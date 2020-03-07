"Динамо" добыло красивую победу над "Александрией" в УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге в гостях обыграло "Александрию". Поединок на стадионе "Ника" завершился со счетом 3:1.
В первом тайме шла равная игра, в которой зрители увидели максимум борьбы и минимум острых моментов. Перед свистком на перерыв динамовцам удалось реализовать ужасный провал хозяев в обороне.
Статистика после первого тайма
После подачи с углового Миколенко точно прострелил на ногу Шабанову, и Артем в окружении трех защитников, которые оказались обычными зрителями, замкнул в пустые ворота.
На самом старте второй половины Довгий получил вторую желтую, оставив "Александрию" в меньшинстве.
Статистика после второго тайма
"Александрия" – "Динамо" 1:3 (0:1, 1:2)
Голы: 0:1 – 45 Шабанов, 0:2 – 60 Буяльский, 1:2 – 62, пенальти Гречишкин, 1:3 – 85 Миколенко.
Александрия – Панькив, Бухал, Гордиенко (Грицук, 46), Стецков, Дубра, Довгий, Лучкевич (Пашаев, 72), Задерака (Протасов, 63), Третьяков, Гречишкин, Ситало.
Динамо – Бущан, Кендзера, Попов, Миколенко, Шабанов, Буяльский (Дуэлунд, 88), Сидорчук (Мохаммед, 68), Караваев, Шепелев, Вербич, Русин (Пиварич, 84).
Предупреждения: Задерака (17), Стецков (31), Довгий (36), Панькив (45), Сидорчук (49), Миколенко (51), Караваев (79).
Удаление: Довгий (47).
Отметим, что 11 марта эти же команды встретятся в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Начало в 19:30.
Как сообщал OBOZREVATEL, 20-м туре "Днепр-1" победил столичное "Динамо" со счетом 3:1. В этой игре Виталий Буяльский был удален Монзуль после применения системы видеоповтора.
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