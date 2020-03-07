Главная Новости
7 марта • обновлено в 20:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Динамо" добыло красивую победу над "Александрией" в УПЛ

1.9т
Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге в гостях обыграло "Александрию". Поединок на стадионе "Ника" завершился со счетом 3:1.

В первом тайме шла равная игра, в которой зрители увидели максимум борьбы и минимум острых моментов. Перед свистком на перерыв динамовцам удалось реализовать ужасный провал хозяев в обороне.

Статистика после первого тайма

Статистика после первого тайма

После подачи с углового Миколенко точно прострелил на ногу Шабанову, и Артем в окружении трех защитников, которые оказались обычными зрителями, замкнул в пустые ворота.

На самом старте второй половины Довгий получил вторую желтую, оставив "Александрию" в меньшинстве.

Статистика после второго тайма

Статистика после второго тайма

"Александрия" – "Динамо" 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 45 Шабанов, 0:2 – 60 Буяльский, 1:2 – 62, пенальти Гречишкин, 1:3 – 85 Миколенко.

Александрия – Панькив, Бухал, Гордиенко (Грицук, 46), Стецков, Дубра, Довгий, Лучкевич (Пашаев, 72), Задерака (Протасов, 63), Третьяков, Гречишкин, Ситало.

Динамо – Бущан, Кендзера, Попов, Миколенко, Шабанов, Буяльский (Дуэлунд, 88), Сидорчук (Мохаммед, 68), Караваев, Шепелев, Вербич, Русин (Пиварич, 84).

Предупреждения: Задерака (17), Стецков (31), Довгий (36), Панькив (45), Сидорчук (49), Миколенко (51), Караваев (79).

Удаление: Довгий (47).

Отметим, что 11 марта эти же команды встретятся в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Начало в 19:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20-м туре "Днепр-1" победил столичное "Динамо" со счетом 3:1. В этой игре Виталий Буяльский был удален Монзуль после применения системы видеоповтора.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Александрия
Теги
ФК Динамо Киев ПФК Александрия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Колос
VS
Шахтер
Тотал больше 3-х голов
1.77 Сделать ставку
Сивасспор
VS
Галатасарай
Тотал больше 3-х голов
2.304 Сделать ставку
Победа Херрманн
3.40 Сделать ставку
Победа Йоханнеса Бе
2.1 Сделать ставку
Свитолина
VS
Рус
Тотал меньше 20,5 гейма
1.91 Сделать ставку
Бегу
VS
Цуренко
Победа украинки
1.81 Сделать ставку
Челси
VS
Эвертон
Эвертон не проиграет
1.96 Сделать ставку
Манчестер Юнайтед
VS
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед с форой (+1)
1.80 Сделать ставку
Бавария
VS
Аугсбург
Тотал меньше 4.5
1.77 Сделать ставку
Вильярреал
VS
Леганес
Победа Вильярреала
1.84 Сделать ставку