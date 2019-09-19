"Александрия" оформила историческое достижение на старте Лиги Европы

Футбольный клуб "Александрия" с поражения дебютировал в групповом турнире Лиги Европы, забив исторический первый гол в основной сетке турнира.

Встреча на стадионе "Фольксваген-Арена" против местного "Вольфсбурга" завершилась со счетом 3:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Вольфсбург – Александрия.

Бронзовый призер УПЛ до 20-й минуты оказывал достойное сопротивление немцам, и совсем не выглядел аутсайдером. А затем Панькив пропустил позорный гол почти с центра поля, а потом Мехмеди шикарным ударом"снял паутину" с ворот александрийцев.

Это шокировало гостей и оставшееся время первого тайма быстрые хозяева не позволили создать нашим соотечественникам ни одного острого момента.

Во втором тайме подопечные Владимира Шарана отквитал один мяч. но спустя 60 секунд Брекало забил третий мяч за "Вольсфбург".

"Вольфсбург" Германия – "Александрия" Украина 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 20 Арнольд, 2:0 – 24 Мехмеди, 2:1 – 66 Банада, 3:1 – 67 Брекало.

Вольфсбург – Перван, Мбабу, Тиссеран (Брума, 70), Кнохе, Руссийон, Гилавоги, Герхардт, Арнольд, Брекало (Нмеча, 76), Вегорст, Мехмеди (Штеффен, 86).

Александрия – Панькив, Дубра, Мирошниченко, Бухал, Пашаев, Банада, Лучкевич (Протасов, 81), Гречишкин, Довгий (Ковалец, 46), Третьяков (Шастал, 65), Ситало.

Предупреждения: Банада (81), Дубра (89).

Напомним, что ранее свою матч в Лиге Европы провело и киевское "Динамо". "Бело-синие" дома уверенно разделалась со шведским "Мальме".

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