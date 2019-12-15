Украинский футболист забил потрясающий победный гол с 25 метров

Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Зубков отметился невероятным голом за "Ференцварош", где он выступает в аренде.

23-летний футболист вышел в стартовом составе на матч 16-го тура чемпионата Венгрии против "Диошдьера" и на 14-й минуте открыл счет. Уроженец Макеевки фантастически выполнил штрафной удар, поразив ворота соперников с 25 метров.

Новости Украинский футболист забил фантастический гол через все поле

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зубков отметился великолепной игрой за венгерский "Ференцварош" в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Удар экс-футболиста молодежной сборной Украины принес победу его команде над "Лудогорцем".

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