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3 апреля • обновлено в 13:23
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Александр Алиев рассказал, сколько зарабатывает

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Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев назвал сумму, которую ему в среднем удается заработать за месяц.

"В "Динамо" у меня была фиксированная цифра, а сейчас по-разному: бывает 5 тысяч долларов, бывает 10 тысяч. В среднем от 3 до 6 тысяч долларов в месяц. За коммуналку плачу около семи тысяч гривен в месяц", – заявил Алиев у себя на YouTube-канале.

Александр Алиев

Александр Алиев

FootBoom

Он также рассказал, каким образом сейчас зарабатывает деньги.

"Сейчас, конечно, не тот заработок, который был раньше, когда я играл в футбол. Есть у меня кенты. Не в том смысле, что я хожу и прошу у них, а они мне помогают. Есть у меня с ними совместные проекты, с которыми они мне помогают, и за это я им благодарен", – добавил экс-футболист "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев признался, сколько заплатил за свой самый дорогой секс.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Александр Алиев
Тег
ФК Динамо Киев
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