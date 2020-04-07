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7 апреля • обновлено в 10:21
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Александр Алиев рассказал, что у него поднялась температура и начался кашель

4.8т
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Экс-футболист киевского "Динамо", который ранее высмеивал коронавирус, Александр Алиев рассказал, что у него поднялась температура и начался кашель, и спросил, что ему делать.

"Скажите мне, пожалуйста, что делать? Температура 37.4-37.5. Уже мерил четыре раза. Но чувствую себя хорошо, только кашляю. Что скажете на это? Просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему я интересуюсь – есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет приятно, если что-то посоветуете. Это я прогулялся сегодня как раз", – записал Алиев Instagram-сторис.

Александр Алиев с дочерью

Александр Алиев с дочерью

@aliev_sasha88

Стоит отметить, что ранее в этот же день экс-футболист выходил на прогулку с дочерью в парк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алиев называл новости о большом количестве смертей от коронавируса "фейком".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Алиев
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