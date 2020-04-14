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14 апреля • обновлено в 17:15
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Александр Алиев оценил президентство Зеленского

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Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев считает, что Владимиру Зеленскому непросто приходится на посту президента Украины, но он сможет изменить ситуацию к лучшему.

"Пока тяжеловато, но он пытается что-то делать. Думаю, Зеленский, который травил политиков в "95 квартале", пришел и будет делать все, чтобы был порядок, чтобы старики хорошо жили и у них были хорошие пенсии. Думаю, у него получится", – сказал Алиев в интервью изданию Sport24.

Александр Алиев

Александр Алиев

Спорт-Экспресс

Он также отметил, что уже долгое время знает Зеленского и относится к нему хорошо, но на выборы не ходил.

"Никогда не ходил на выборы. Зеленского я знаю давно, когда он еще был в "95 квартале". Но какое-то время мы не общались. В то время, когда у меня был развод. А так я постоянно ходил к ним на концерты, они приглашали меня. Отношусь к нему хорошо, как и ко всем ребятам, которые вместе с ним выступали", – добавил экс-динамовец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Алиев сравнил уровни жизни в России и Украине и ответил на вопрос, чей Крым.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Александр Алиев Владимир Зеленский
Тег
Квартал 95
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