Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев записал Instagram-сторис, на которой заявил, что считает новости о большом количестве смертей из-за коронавируса "фейком".

"Что скажете по коронавирусу? Если честно, я в это не верю. Жалко, что все позакрывали, но ничего, прорвемся. Прогулялся по улице. Что я могу сказать: народу уйма, детишек очень много. Погода хорошая. Так что я думаю, что это все фейки. Для кого нужен этот коронавирус и кто это все запустил? Слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк", – сказал Алиев в Instagram.

Александр Алиев @aliev_sasha88

Несмотря на скептическое отношение к заболеванию, экс-полузащитник столичного "Динамо" пожелал всем здоровья и хорошего настроения и посоветовал беречь себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев прервал футбольную паузу, которая тянулась с 2018 года, и возобновил карьеру.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!