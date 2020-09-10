"Альбасете" не удается переподписать Зозулю, вариант с "Динамо" реален – СМИ

Испанский клуб "Альбасете" не может продлить контракт с украинцем Романом Зозулей из-за новых финансовых правил лиги, которые ставят местные клубы в жесткие рамки, сообщает портал 5 mas el descuento.

Авторы утверждают, что сам Роман готов пойти на снижение заработной платы, но и при этом команде не удается вписаться в установленный финансовый потолок.

По информации испанских СМИ, "Альбасете" хочет переподписать своих двух самых высокооплачиваемых футболистов – Романа Зозулю и Альфредо Ортуньо.

В случае неудачи в ближайшее время можно ожидать трансфер украинца в другой клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зозулей заинтересовалось киевское "Динамо". Недавно стало известно, что трансфер Романа зависит от выхода столичного клуба в Лигу чемпионов и трансфера Супряги.