"Альбасете" не удается переподписать Зозулю, вариант с "Динамо" реален – СМИ

Максим Иншаков Футбол 23:09, 10.09.2020 Обновлено: 23:31, 10.09.2020

Испанский клуб "Альбасете" не может продлить контракт с украинцем Романом Зозулей из-за новых финансовых правил лиги, которые ставят местные клубы в жесткие рамки, сообщает портал 5 mas el descuento.

Авторы утверждают, что сам Роман готов пойти на снижение заработной платы, но и при этом команде не удается вписаться в установленный финансовый потолок.

По информации испанских СМИ, "Альбасете" хочет переподписать своих двух самых высокооплачиваемых футболистов – Романа Зозулю и Альфредо Ортуньо.

В случае неудачи в ближайшее время можно ожидать трансфер украинца в другой клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зозулей заинтересовалось киевское "Динамо". Недавно стало известно, что трансфер Романа зависит от выхода столичного клуба в Лигу чемпионов и трансфера Супряги.

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