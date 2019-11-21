"У меня вышло!" Звезда "Квартала" эпично затроллил "Шахтер"

Звезда студии "Квартал 95" Александр Пикалов посетил вечеринку донецкого "Шахтера" в футболке злейшего врага "горняков" – киевского "Динамо".

В эфире программы "Світське життя" на телеканале "1+1" актер также объяснил, почему ходит не на все матчи любимых команд, пишет "Динамо" Киев.

Александр Пикалов (справа) Динамо Киев

"У меня вышло! Я жив-здоров. Достают ли мне футболисты билеты на матчи? Нет, на их юмористические шоу я покупаю сам. Их шоу смешнее нашего. Извините, ребята! Я болельщик, но на дальние выезды не летаю – побаиваюсь самолетов и ничего не вижу, "лечусь" еще в полете, и куда летал – потом не помню. А если близенько – я всегда на стадионе", – сказал Пикалов.

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